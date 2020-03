Policie v Jihomoravském i v dalších krajích spolu s hasiči a celníky ráno podle plánu zavedla na některých hraničních přechodech preventivní kontroly. Patří k opatřením proti šíření nového koronaviru. Jde o namátkové kontroly, hasiči měří některým cestujícím přijíždějícím do České republiky teplotu. Na jižní Moravě se kontroly týkají přechodů Mikulov, Břeclav a Hatě.

Policisté a celníci zastavují a navádí auta ke kontrolnímu stanovišti a rozdávají informační letáky, hasiči měří teplotu. „Dva příslušníky máme na přechodu v Mikulově, na zbylých dvou přechodech jsou příslušníci ze sborů z jiných krajů,“ uvedl za jihomoravské hasiče mluvčí Jaroslav Mikoška.

Dvojice hasičů má službu od 7:00 do 19:00, poté se střídají, aby byla služba na přechodu pokrytá non-stop. „Příslušníci mají k dispozici ochranné obleky. Není smyslem v nich celý den pracovat, to je pro případ, kdyby třeba museli vstoupit do autobusu, kde by mohla hrozit infekce. Pro měření mají bezkontaktní teploměry, není třeba ani vystupovat z auta,“ uvedl mluvčí.

Doplnil, že kontroly jsou namátkové, není plán změřit tolik a tolik lidí. Pokud hasiči u někoho zjistí zvýšenou teplotu, oznámí to veliteli stanoviště. Velitel bude kontaktovat krajskou hygienickou stanici, která nařídí další postup. Namátkové kontroly jsou v ČR na hraničních přechodech Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí.