Koronavirus ONLINE: Tři oběti během pátku v ČR. A Slovinci ruší karanténu pro Čechy

Britský premiér Boris Johnson dnes oznámil, že vláda poskytne tři miliardy liber (téměř 88 miliard korun) na posílení veřejného zdravotního systému v přípravě na možnou druhou vlnu pandemie covidu-19. Ta by podle něj mohla přijít v zimě. Zároveň však ministerský předseda vyjádřil naději, že do Vánoc se život v zemi vrátí do značné míry k normálu.