Koronavirus ONLINE: Testování ve firmách startuje. A na Pardubicku je zle

Dobré ráno, vítáme vás zpět u našeho online přenosu. Podniky s 250 a více zaměstnanci musí mít do pátku 12. března otestované pracovníky na covid-19. Ty menší to musí stihnout do 15. března. Dá se to vůbec zvládnout? Podle ministra obchodu Karla Havlíčka (51, za ANO) totiž jde o 10 tisíc firem a 2,1 miliony pracovníků. Jak to bude vypadat? A jak to bude se stravováním v práci? Nejen na to vám Blesk přináší odpovědi!