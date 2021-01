Koronavirus ONLINE: Televizní legenda v nemocnici, Němci čekají vlnu krachů a co PES?

Svaz britských učitelů vyzval vládu premiéra Borise Johnsona, aby prodloužila výuku na dálku nejméně o dva týdny. Británie pátým dnem hlásí dalších více než 50 000 případů nákazy novým koronavirem za 24 hodin a podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse se v počtu úmrtí dostala před Itálii, uvedla dnes agentura AP.

Kvůli rychlému růstu počtu případů v Londýně ministr školství Gavin Williamson ustoupil a v případě Londýna rozhodl, že se školní třídy pro děti do 11 let v pondělí neotevřou, jak to bylo naplánováno. Všechny londýnské školy mají zůstat příští týden zavřené.