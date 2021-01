Koronavirus ONLINE: Televizní legenda v nemocnici, 128 mrtvých na Nový rok v ČR a PES na 90

Bylo by lepší naočkovat co nejvíc lidí aspoň jednou dávkou vakcíny proti koronaviru - i za cenu toho, že si první očkovaní počkají déle na tu druhou? A je v případě výpadku dodávek možné pro druhou dávku zvolit preparát jiného výrobce? I takové otázky se teď objevují okolo koronaviru - včetně toho, jestli bude v Česku vakcíny dost. Český epidemiolog Rastislav Maďar pro Blesk Zprávy před záměnou vakcíny varuje, v Británii to za určitých podmínek vláda dovolila, jakkoli ani tady mixování vakcín nedoporučuje organizace Public Health England (PHE).