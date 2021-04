Koronavirus ONLINE: Systém PES vystřídají „Maďarovy vlny“. A vláda o dalším rozvolnění

Ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s dětmi kvůli zavřeným školám během koronavirové epidemie, se zvýší. Stoupne ze 70 na 80 procent redukovaného výdělku. Schválil to dnes zrychleně Senát. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může nyní pobírat 70 procent redukovaného výdělku. Poslanecká novela dávku zvedá o deset procentních bodů na stejnou výši, jako byla loni v první vlně epidemie od dubna do konce minulého školního roku. Vyšší dávka by byla vyplácena zpětně od letošního 1. března.