Koronavirus ONLINE: Špatná zpráva pro Karvinsko. Vojtěch: 212 případů, omezíme uvolnění

"Konečně si mohou Češi, kteří většinou odletěli s polskými cestovkami na dovolenou, ale už se kvůli COVID-19 nedostali zpět stejnou trasou, vyzvednout svá auta na čtveřici polských letišť,"

vzkázal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Na případy aut, která stála čtvrt roku u polských letišť, upozorňuje iDnes.cz. Ministerstvo zahraničí v neděli zorganizovalo mimořádné jízdy k polským letištím. „Z Ostravy jedeme do Katovic, pak do Krakova a do Varšavy. Všude lidem pomůžeme a neodjedeme, dokud se nenastartují všechna auta,“ řekl MfD spolumajitel dopravce Jaroslav Uchytil.



Mezi 38 lidmi v autobusu byl i Vladimír z Havířova, který se do Polska pro auto snažil dostat již dříve. „Vyrazili jsme s bratrem, ale dostali se jen na hranice. Naši byli v pohodě, ale Poláci ne. Říkali jsme jim sice, že za čtyři hodiny jsme zpátky a ukázali i doklady k parkování, ale jen odpověděli, ať jedeme za nimi a bez dalšího vysvětlení nás vyvezli zpět do Česka,“ popsal peripetie muž, který přes Polsko cestoval za dcerou do USA a následně do Dominikánské republiky, odkud se obtížně přes Chicago a mimořádný repatriační let dostal zpět do Prahy. Jeho toyota však zůstala v Polsku.