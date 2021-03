Koronavirus ONLINE: Smutný rekord v českých nemocnicích. A na Pardubicku je zle

Itálie prodloužila platnost restrikcí kvůli pandemii covidu-19 do Velikonoc. Vyplývá to z vládního dekretu, který dnes podepsal premiér Mario Draghi. Až do 6. dubna tak bude dál zakázáno cestovat mezi jednotlivými regiony, v nejrizikovějších oblastech se budou muset všechny děti učit doma, a to včetně žáků dosud otevřených základních škol, napsala agentura DPA.