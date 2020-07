Koronavirus ONLINE: Slovinci vrací ČR mezi bezpečné země. Moravskoslezský kraj má smůlu

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for -

Česko hlásí 350 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 12 532 lidí, vyléčených je 7873 a aktuálně nakažených je pak 4309. Během neděle přibylo 75 případů. Česko se od úterý vrací mezi bezpečné země na slovinském seznamu, turisté nebudou potřebovat negativní testy ani nemusí do karantény. Oznámil to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), podle kterého to ale neplatí pro Moravskoslezský kraj. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.