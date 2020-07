Koronavirus ONLINE: Slovinci opět vítají Čechy, Zaorálek nesmí do práce. A prezident má příznaky

Zaorálek musí po testech zůstat doma.

I když ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) původně plánoval, že po víkendu stráveném v Ostravě se vrátí do Prahy a v úterý může do práce, hlavní hygienička Jarmila Rážová mu doporučila zůstat kvůli dvoutýdenní inkubační době covidu-19 ještě čtyři dny doma. V pátek ho čeká další test, a teprve pokud i ten bude negativní, může se Zaorálek vrátit na ministerstvo.

Jeho plány na návrat do Prahy a na úřad ale změnil telefonát od Rážové, která po konzultaci s krajskými hygieniky o situaci ve Větrném Jeníkově doporučila ministrovi zůstat do konce pracovního týdne doma, aby byla dodržena čtrnáctidenní karanténa. „V pátek budu muset muset absolvovat ještě jeden test na koronavirus a pokud bude opět negativní, budu moci zpět do práce,“ napsal později večer Zaorálek.