Koronavirus ONLINE: Slováci zostřili kontrolu hranic. A v ČR je nejvíc případů v Praze a u Plzně

Tři týdny před začátkem olympijských her měl pozitivní test na covid-19 po příletu do Tokia druhý olympionik. Jedná se o člena srbské veslařské výpravy, který zůstal v izolaci na letišti. Čtyři jeho spolucestující se uchýlili do hotelu poblíž. Informoval o tom deník Mainiči šimbun. Jedná se ale o zlomek sportovců, kteří měli potíž s koronavirem, podle šéfa organizačního výboru bez problémů přicestovalo do Tokia už na pět stovek účastníků her.