Koronavirus ONLINE: Skok v počtu nakažených v ČR. A Španělsko pro Čechy „zčervená“

Tempo šíření koronaviru ve Spojených státech, kde se jím nakazilo vůbec nejvíc lidí na světě, v posledních dvou týdnech výrazně zpomalilo. Zatímco ještě v červenci hlásily USA i 70.000 nových případů za den, v posledním týdnu to bylo průměrně kolem 46.000 případů, uvedl list The New York Times (NYT). Šéf Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield však varoval, že pozitivní trend klesajícího počtu nakažených zatím nepocítili lidé ve více než 20 státech, zejména na středozápadě.