Koronavirus ONLINE: Šíření nákazy prudce zrychluje. A víc než 24 tisíc potvrzených případů v ČR

Skupina ekonomicky silných zemí G20 zvažuje kvůli dopadům šíření nového koronaviru prodloužit rozvojovým zemím platnost úlev při splácení dluhů nejméně do konce příštího roku. Uvedla to agentura Kjódó, která se odvolává na informované zdroje. Země v dubnu schválily návrh pozastavit splácení dluhů do konce letošního roku. Toto období ale mohou prodloužit, protože pandemie zatím nevykazuje známky zmírnění. Výše pozastavené platby dluhů od letošního května do konce příštího roku by podle odhadů měla přesáhnout deset miliard USD (219,4 miliardy Kč).