Koronavirus ONLINE: Šest mrtvých dětí v Česku. A Babišův eurotrapas v opeře s respirátorem

Nejméně očkovaných proti covidu-19 ve věkové kategorii nad 60 let je v některých příhraničních regionech v Moravskoslezském, Zlínském a Plzeňském kraji. Vyplývá to z údajů, které dnes projednala Rada vlády pro zdravotní rizika, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) při otevření očkovacího centra bez objednání na pražském Smíchově. Kraje by podle premiéra do těchto obcí mohly poslat mobilní očkovací týmy nebo organizovat svoz lidí na očkování do větších měst.