Koronavirus ONLINE: Roušky povinně na Prachaticku. A Praha není bezpečná, varuje Belgie

Belgie zařadila Prahu mezi „oranžové“ destinace, kde je již Moravskoslezky kraj a kam a odkud je cestování povoleno za určitých podmínek. Znamená to, že po návratu cestovatele do Belgie z této destinace je nutná konzultace s lékařem, který provede test a dá odpovídající doporučení ohledně karantény. Turistům z oranžových zón je karanténa doporučena, uvedlo české velvyslanectví v Bruselu s tím, že celkově je Česko na belgickém semaforu řazeno do bezpečné zelené zóny.

Barevný systém cestování podle tzv. semaforu a kritéria pro definování jednotlivých zón je aktualizován na internetových stránkách belgického ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích.