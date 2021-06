Koronavirus ONLINE: Respirátory v Česku dál zůstanou povinné. Nových případů zas přibývá

Většina rodičů se domnívá, že školy ani po roce epidemie covidu-19 nezvládaly výuku na dálku tak, jak by měly. Jako výborné ohodnotilo fungování distančního vzdělávání v letošním školním roce jen deset procent Čechů. Kolem 44 procent by školu za výuku na dálku oznámkovaly trojkou. Nejvíc nespokojení byli rodiče s tím, že se museli do výuky hodně zapojovat.

Nejlépe hodnotili komunikaci školy se žáky. Vyplývá to z průzkumu NMS Market Research pro Raiffeinsenbank. ČTK o tom informovala mediální zástupkyně banky Michaela Šimková.