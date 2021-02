Koronavirus ONLINE: Respirátory budou povinně až od čtvrtka a chirurgické roušky i pro děti

„Ve chvíli, kdy bychom přistoupili na alterntivu, že když se něco nedodržuje, tak to pusťme. To by bylo, jako kdyby někdo občas jezdil v protisměru a my to povolili,“ reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na dotaz, zdali se neuvažuje alespoň o částečném rozvolnění. Například u kadeřnic, které si někteří lidé zvou domů. „Situace na to není zralá a chceme udržet aspoň prioritu návratu dětí do školy,“ dodal Blatný.