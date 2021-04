Koronavirus ONLINE: Rekordních 5779 mrtvých za březen v Česku. A 31 úmrtí po očkování?

Ve firmách s deseti a 49 zaměstnanci byl v prvním kole testování podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) podíl pozitivních případů koronaviru 0,37 procenta. První cyklus testů měly dokončit do 26. března. Antigenní testy za více než 100 korun nakoupily zhruba dvě třetiny společností. Návod na použití samotestovacích sad je podle malých podniků složitý, navíc některé testy byly vadné. Testování dvakrát týdně by podle firem do 49 pracovníků bylo velmi zatěžující, nejvíce by uvítaly rychlejší očkování. Na dotaz ČTK to dnes řekla generální ředitelka AMSP Eva Svobodová.