Koronavirus ONLINE: Rekordních 22 479 případů za úterý v ČR. A 84 mrtvých za jediný den

Pandemie v Česku nabírá na síle a letošní podzimní vlna překvapila i některé odborníky. Podle demografky a členky poradní skupiny MeSES Dagmar Dzúrové se každý z nás s koronavirem setká, problém však vidí v nedostatečné připravenosti na toto setkání. V čem spočívá poměrně velká neochota Čechů se očkovat? O kolik větší riziko hospitalizace hrozí neočkovaným a jak si vedeme ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi? Nejen o tom hovořila v úterním Epicentru Blesk Zpráv.

„Současná vlna je z hlediska potvrzených nákaz velmi podobná jako loňský rok, s tím, že je posunuta asi o dvacet dní směrem k Vánocům,“ uvedla hned v úvodu Epicentra přední česká demografka Dagmar Dzúrová. Hlavní rozdíl vnímá zejména v možnostech prevence a míře dopadů pandemie.

Problémem je podle jejích slov nepřipravenost naší společnosti na setkání s koronavirem a to v rámci poměrně malé proočkovanosti a to nejen rizikových skupin obyvatel, ale i nedostatečného testování: „Jestliže neivestujeme do prevence a neuděláme všecko pro to, abychom zachytili ty pozitivní případy včas, tak pak řešíme jen ty důsledky. Hasíme požár, když ale už hoří naplno. A stojí nás to daleko víc prostředků a ty dopady jsou daleko dramatičtější.“