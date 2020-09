Koronavirus ONLINE: Rekordní sobota s 1541 případy trumfla i všední dny. A Vojtěch vyvázl

Asi tisícovka odpůrců opatření proti šíření koronaviru i lidí, kteří si myslí, že politici a média schválně zveličují nebezpečí covidu-19, se v sobotu sešla v centru Varšavy. Na svých internetových stránkách o tom informuje Gazeta Wyborcza.

Demonstranti se setkali před sídlem Sejmu, dolní komory parlamentu, odkud pak vyrazili na pochod centrem Varšavy. Jejich hlavním heslem je „Nedopustíme další lockdown“. Podobně jako jinde v Evropě i polská vláda letos na jaře na několik týdnů omezila svobodu pohybu, lidé museli co nejvíce zůstávat doma a vycházet jen kvůli nejnutnějším potřebám.

Účastníci protestu nesouhlasí s nošením roušek, kterým říkají „náhubky“ nebo „hadry“. Promluvil k nim nacionalistický, ultrakatolický politik Gregorz Braun nebo neúspěšný kandidát v letošních prezidentských volbách Pawel Tanajno, který se v uplynulých měsících postavil do čela protestů proti zmrazení hospodářského života kvůli pandemii covidu-19.

Lidé protestují nejen proti opatřením proti šíření koronaviru, ale i proti pokrytectví politiků. „Pan premiér bez roušky, pan (bývalý) ministr zdravotnictví (Lukasz) Szumowski na dovolené ve Španělsku. Oni se nám vysmívají za to, že nám vzali svobodu,“ řekl Tanajno. Polské ministerstvo zahraničí lidem doporučuje, aby do Španělska, pokud to není nutné, nejezdili.