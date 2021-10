Koronavirus ONLINE: Rekordní přírůstek nakažených v ČR od května a přes 900 mrtvých v Rusku

V Královéhradeckém kraji je zájem o hlasování na volebních stanovištích z auta nízký. V kraji z důvodu karantény či izolace kvůli koronaviru od 08:00 do 11:00 volilo deset lidí, vyplynulo z vyjádření zástupců kraje. Hlasovat u volebního stanoviště lze dnes do 17:00, a to výlučně z motorových vozidel. Řádné hlasování ve volbách bude v pátek a v sobotu 8. a 9. října.

„O hlasování do zvláštní přenosné volební schránky zažádalo k 8:45 v celém Královéhradeckém kraji osm lidí,“ řekla dnes ČTK Martina Svatoňová z kanceláře hejtmana.