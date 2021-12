Koronavirus ONLINE: Rakušané zhatili dovolenou stovce Britů. A velký zájem o třetí dávku v ČR

V Dánsku ode dneška platí nová pravidla, podle kterých musí mít při vstupu do země všichni cestující negativní test na koronavirus. Dánští občané ho mohou podstoupit do 24 hodin po příjezdu, ostatní ještě před nastoupením cesty. Nařízení platí bez ohledu na to, zda jsou lidé očkováni, nebo ne, a platit má prozatím do 17. ledna. V neděli Dánsko zaznamenalo 14.844 nových nákaz, což je dosud nejvyšší údaj za 24 hodin.

Nová pravidla pro lidi přijíždějící z ciziny říkají, že ti, kdo v Dánsku nemají stálé bydliště, si musejí nechat test udělat před nastoupením cesty. Podle ministerstva zdravotnictví je požadován negativní výsledek PCR testu starého nejdéle 72 hodin. V případě rychlého antigenního testu budou dánské úřady negativní výsledek uznávat jenom tehdy, nebude-li starší než 48 hodin. Kdo pravidla nedodrží, může počítat s pokutou.

K nařízení se pojí několik výjimek. Povinnost testování se netýká dětí mladších 15 let a lidí, kteří prodělali covid-19 v minulých šesti měsících. Osvobozeni jsou rovněž lidé, kteří přijíždějí za prací do regionů na hranici s Německem a Švédskem a rovněž lidé přijíždějící z dánského ostrova Bornholm, kteří projedou Švédskem. Testovat se nemusí ani ti, kdo budou Dánskem jenom projíždět do jiných destinací a nezdrží se déle než den.