Koronavirus ONLINE: Radost ze zahrádek kazí déšť. A část fitek kvůli limitům ani neotevřela

V Indii poprvé od 21. dubna klesl denní přírůstek nákaz koronavirem pod hranici 300 000, počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19 za poslední den ale opět překročil 4000. Informovala o tom agentura Reuters. Koronavirová krize v Indii komplikuje mezinárodní očkovací program COVAX, jehož cílem je zajistit dodávky vakcín do chudších zemí. Největší dodavatel očkovacích látek do programu COVAX, společnost Serum Institute of India, totiž od března žádné vakcíny nevyvezl.

V Indii počátkem května přibývalo denně i více než 400 000 nákaz koronavirem, minulý týden ale začaly denní počty nakažených klesat, až se dnes dostaly po třísettisícovou hranici. Za posledních 24 hodin přibylo v zemi 281 386 infekcí, informovalo indické ministerstvo zdravotnictví. Nových úmrtí spojovaných s covidem bylo zaznamenáno 4106.