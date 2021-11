Koronavirus ONLINE: Prymula vládě vytkl pozdní reakci, čeká půlrok omezení. A rekord za sobotu

Dobré nedělní ráno, vážení čtenáři. Sobota bohužel opět přinesla rekord co do počtu nových odhalených nákaz koronavirem v Česku. V sobotu přibylo 14 402 potvrzených případů covidu-19. Je to nejvyšší přírůstek ve volném dni za celou dobu epidemie. Proti minulé sobotě je to nárůst o více než 5000 nakažených.

Takzvané incidenční číslo opět vzrostlo na nové maximum. K dnešku připadá na 100 000 obyvatel v posledních sedmi dnech 978 nakažených, téměř o 50 více než v sobotu.

V nemocnicích bylo v sobotu s nákazou 4818 lidí. Počet pacientů se tak snížil. Podle revidovaných údajů bylo ve čtvrtek hospitalizováno 5040 nakažených. Více než 5000 covidových pacientů tak bylo v nemocnicích poprvé od letošního dubna. V těžkém stavu je 713 lidí.