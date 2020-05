Koronavirus ONLINE: Prymula chce otevřít hranice s Rakouskem, nákaza uzavřela pražskou školku

Zůstaňte doma... ale zdravě! Nabádá tím Světová zdravotnická organizace na Twitteru. Lidé totiž doma mohou tloustnout a mohou značně narušit svůj jídelníček. WHO k tomuto uvádí, že denně by měl člověk požít v jídlech jen lžičku soli, tedy asi pět gramů.

Nabádá také k omezení cukru - největšího zabijáka na světě. Rovněž připomíná, že má mít člověk rozmanitý jídelníček, jíst ryby a samozřejmě zeleninu a ovoce.

To stay #HealthyAtHome during the #COVID19 outbreak:



Avoid drinking alcohol or keep it to the minimum if you drink 🍻🥂. pic.twitter.com/OT4zhFN7M2