Koronavirus ONLINE: První případ omikronu na Hradecku. A Slováci se můžou očkovat u Čaputové

Prezident USA Joe Biden ve čtvrtek varoval nenaočkované Američany před zimou „vážných onemocnění a smrti“ v souvislosti s šířením varianty koronaviru omikron. Ta je podle dosavadních zjištění výrazně nakažlivější než jiné varianty viru. Počet nakažených omikronem se nyní v USA zdvojnásobuje jednou za dva dny, uvádí list The Washington Post, podle nějž zprávy o příchodu nové varianty znovu zasahují do plánů Američanů a v myslích mnoha z nich posouvají vývoj pandemie zpět do jejích začátků.