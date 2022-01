Koronavirus ONLINE: Protest odpůrců povinné vakcíny v Praze. A Rakušan ladí pracovníky karantény

Vakcínu proti koronaviru pro děti do pěti let v nejbližších týdnech čekat nemůžeme. Společnost Pfizer vyvíjela nižší dvoudávkovou vakcínu pro 2-5 leté děti, testy ale ukázaly, že jim neposkytla požadovanou imunitu, jako tomu bylo u starších věkových skupin. Testované děti proto osm týdnů po poslední dávce dostanou třetí injekci, která už by měla být dostatečně účinná proti nákaze. Znamená to ale počkat na výsledky, které bude Pfizer znát až koncem března nebo v dubnu.