Koronavirus ONLINE: Problém s Řeckem pro tisíce Čechů, spor expertů a 140 případů za den

Cestovní kanceláře nemají žádnou šanci, jak snížit storno poplatky pro klienty, kteří mají zakoupený zájezd do Řecka a chtějí ho zrušit kvůli nové povinnosti doložit negativní test, uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Zdůvodnil to tím, že cestovky už mají zaplacené služby u leteckých společností i hotelů. Podle Papeže mají v nějbližších dnech do Řecka vyrazit stovky až tisíce Čechů. Test bude nutný od 17. srpna.