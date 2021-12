Koronavirus ONLINE: Přibylo 14 229 nakažených a nová podezření na omikron v ČR

Ministerstvo financí odpustilo v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu správní poplatky spojené s žádostmi o individuální prominutí nebo posečkání daní a cel, a to od 25. listopadu do konce letošního roku. Týká se to například žádostí o prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání nebo kontrolního hlášení nebo žádosti o prominutí úroku z prodlení. Úhrady řady daní i poplatků vláda posunula nebo odpustila i v rámci předchozích vln pandemie.

Úřad to zdůvodňuje možnými komplikacemi kvůli onemocněním podnikatelů či třeba jejich účetních, karanténám či ošetřování blízkých. „Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude pro tyto účely prominutí správního poplatku s ohledem na administrativní dopady prokazována,“ uvádí se ve finančním zpravodaji.