Koronavirus ONLINE: Prezidenta s covidem trápí horečky. Zemanová s rouškami, 7590 nových případů v ČR

Očkovací látka proti covidu-19 by měla dorazit do ČR 26. nebo 27. prosince. Do konce roku pravděpodobně přijde víc než původně avizovaných 10.000 dávek. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to řekl na tiskové konferenci po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Premiér Andrej Babiš, který byl na prohlídce s Blatným, na tiskovou konferenci nepřišel.

„Do konce roku se první vakcíny dostanou do všech krajů v ČR,“ řekl ministr. Primárně ale podle něj budou směřovat do Prahy a Brna. Ústřední vojenská nemocnice v Praze bude schopná očkovat asi 300 lidí denně, nejdříve to budou zdravotníci. Připraveny má také venkovní vyhřívané kontejnery, kde by mohla být očkována i veřejnost. Podobnou kapacitu přislíbily také Fakultní nemocnice v Motole nebo Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.