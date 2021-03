Koronavirus ONLINE: Převoz z českých nemocnic je na spadnutí. A 15 tisíc vakcín od Francie

Lidé v ČR by ani do budoucna neměli mít podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) možnost si vybrat, kterou schválenou vakcínou proti koronaviru by byli očkováni. Není k tomu důvod, všechny schválené vakcíny jsou srovnatelné a proočkování populace by to zdržovalo, uvedl dnes ministr v Otázkách Václava Moravce.

„Já k tomu nevidím důvod, aby si lidé vybírali,“ prohlásil Blatný. Reagoval tak na výhrady jak proti používaným druhům vakcín, tak proti ruské nebo čínské vakcíně, které zatím nemají unijní certifikaci. Podle něj je vnímání vakcín často založeno na mediálním výstupu.