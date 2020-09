Koronavirus ONLINE: Přes 800 lidí v nemocnicích, Prymula chce přitvrdit. A nákaza europoslance

Ve městech chybí vyčleněné prostory, kde by mohli karanténu strávit lidé bez přístřeší. Upozornila na to Armáda spásy (AS). Žádá o nalezení řešení. Podle zástupců AS se vhodný model při jednání se zástupci ministerstva práce, krajů, měst a poskytovatelů sociálních služeb zatím najít nepodařilo.

„Pokud se onemocněním covid-19 nakazí člověk bez domova, je zde velmi vysoké riziko přenosu nemoci mezi další osoby bez domova, proto je nutné, aby byla města na tuto situaci připravena,“ uvedla mluvčí AS Tereza Melišová.