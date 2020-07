Koronavirus ONLINE: Přes 12 tisíc případů v ČR. Egypt turistům otevřel hotely i pyramidy

O tom, že Trumpovy USA vykupují zásoby remdesiviru na následující tři měsíce (100 procent pro červenec a 90 procent pro srpen a září), informují i BBC a agentura AP. Americké ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že pro užívání v amerických nemocnicích zajistilo 500.000 dávek remdesiviru.

"Do té míry, jak je to možné, chceme zajistit, aby mohl remdesivir získat každý americký pacient, který to bude potřebovat," uvedl v prohlášení ministr zdravotnictví Alex Azar. Kritici tvrdí, že USA podkopávají mezinárodní tažení proti koronaviru tím, že vykoupily tolik zásob pro sebe. Upozorňují také, že testů úspěšnosti remdesiviru proti koronaviru se zúčastnily i další země.