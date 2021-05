Koronavirus ONLINE: Praktici se dočkají vakcín, očkování 40+ a 1218 případů za čtvrtek

Získat vyřazenou starou IT techniku od dárců, upravit ji a předat potřebným rodinám má za cíl charitativní projekt Počítače dětem Nadačního fondu IT people. Od března loňského roku poskytl potřebným dětem 2300 počítačů. Jeho zástupci o tom dnes ČTK informovali v tiskové zprávě. Projekt tak reagoval na to, že některým rodinám po přechodu na výuku on-line chybělo potřebné technické vybavení. Ve své činnosti chce pokračovat i po návratu dětí do škol. Množství jím darovaných počítačů tvoří nyní asi 5,6 procenta toho, co žákům zapůjčily školy.