Koronavirus ONLINE: Potíže s dovolenou v Bulharsku. A party ve Varech bez respirátorů

Epidemiolog Rastislav Maďar si na twitteru rýpl do hvězd na karlovarském festivalu kvůli porušování covidových opatření. Na slavnostním zahájení téměř nikdo neměl roušku ani respirátor, přestože v divadelních a filmových sálech jsou povinné. „Když máte jít příkladem ostatním, ale nějak to nevyjde. Když máte ukázat, že jsme v tom všichni společně, ale zase nic… Díky všem, kteří tam poctivě respirátory nosí, i když to příjemné není nikomu. Za 10 dní se otevírají školy, fakt nepotřebujeme dávat deltě tolik prostoru,“ napsal.

