Koronavirus ONLINE: Pospíšil na JIP a 1028 hospitalizovaných. ČR hlásí 3,5 tisíce nových případů

Krajská hygienická stanice ve Zlínském kraji nařídila mimořádným opatřením uzavření středních škol, základních uměleckých škol i jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, a to od nadcházejícího pondělí do 18. října. Zavřená budou i střediska volného času. Na školách s výjimkou mateřských se nesmí vyučovat zpěv, na druhém stupni základních škol nebude tělocvik. Důvodem je zhoršená epidemická situace a výrazný nárůst počtu nakažených covidem-19. Vyplývá to z informací, které hygienici zveřejnili na svých webových stránkách.

Opatření zakazuje také osobní přítomnost studentů na vysokých školách, což platilo již dříve pro tři ze čtyř okresů, nyní pro celý kraj. Zlínská Univerzita Tomáše Bati přešla na distanční výuku již 23. září. Zákaz se však nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvíce deseti osob, laboratorní, experimentální a uměleckou práci do 15 osob a klinickou a praktickou výuku a praxi.

Střední školy v Libereckém kraji zůstanou otevřené i v příštím týdnu. S výjimkou Liberecka jsou totiž na takzvaném semaforu všechny okresy v regionu stabilizované, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí kraje Filip Trdla.

„Liberecký kraj jako celek patří do zelené zóny, tudíž se zde vyskytuje nákaza bez komunitního přenosu,“ uvedl mluvčí. Jediným protiepidemickým opatřením na středních školách bude zákaz zpěvu a tělocviku.

Omezení platí pro libereckou univerzitu, která tento týden zahájila u oborů, kde je to možné, distanční výuku. Jen na dálku se učí třeba studenti ekonomické fakulty. Studenti jiných oborů chodí do školy, když musí pracovat v laboratořích či ateliérech nebo potřebují na konzultace či do knihovny. Možné to ale je jen ve skupinkách do 15 lidí.