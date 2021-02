Koronavirus ONLINE: Podezření na smrt po vakcíně v ČR. A zpřísnění pro pendlery v Bavorsku

Bavorské příhraniční okresy Tirschenreuth, Cham a Neustadt an der Waldnaab od čtvrtka zpřísňují podmínky pro české pendlery, důvodem je epidemická situace v České republice. Okresy ve svém nařízení rozhodly, že pendleři mohou jet jen přímou cestou do práce a bez zastávky a poté se ihned vrátit do Česka.

Nařízení začíná platit od půlnoci v noci na čtvrtek. Okresní nařízení umožňuje pendlerům opustit pracoviště jen z pracovních důvodů nebo kvůli testu na koronavirus.

Zpřísněné opatření se týká i obyvatel zmíněných tří okresů, kteří dojíždí za prací do Česka. Ti své domovy po návratu z Česka smějí opustit jen ze závažných důvodů.