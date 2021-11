Koronavirus ONLINE: Placení odradilo Čechy od pravidelného testování. Počet testů zásadně klesl

Povinné očkování ani lockdown podle dosluhujícího premiéra Andreje Babiše (ANO) není na místě, alespoň za jeho vlády.

„Bylo by to fajn, ale my riskujeme, že přijdeme o ty lidi. I ty pečovatelky. My s tím nesouhlasíme, za naši vlády s tím nesouhlasíme a nesouhlasíme ani s locdownem, ale je nějaký plán, jak motivovat lidi, aby se očkovali,“ uvedl na dotaz moderátora, zdali je pro zavedení povinného očkování.