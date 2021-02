Koronavirus ONLINE: PES na 73 bodech, nahoru letí číslo R. Rušno kolem Blatného a respirátory zlevní?

Vakcína proti covidu od Novavaxu má zpoždění. Na trh by se mohla dostat v dubnu, řekl CNN Prima News Babiš. Firma vyrábí jednu z klíčových složek vakcíny v Bohumili u Prahy.

„Já jsem závod Novavaxu v Bohumili u Prahy navštívil a měli by vyrábět miliardu vakcín ročně. Zatím je to bohužel trochu ve skluzu. Oni vakcínu testují ve Velké Británii a studie dopadly velice dobře. Předpoklad je, že by to mohlo brzy proběhnout a dodávky by mohly začít už v dubnu. To jsou poslední informace, které mám,“ uvedl Babiš. Více čtěte ZDE