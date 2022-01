Koronavirus ONLINE: Pandemi v Česku opět sílí. Omikron brzy převládne, varuje vědec

V období od 25. 12. 2021 do 3. 1. 2022 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data 18 323 provedených testů diskriminační PCR ze 74 laboratoří. Na variantu delta (včetně subvariant AY.x) z nich připadá přibližně 85 % případů. Podezření na variantu omikron se týká celkem 1 642 případů, což představuje zhruba 15 %. Dle vývoje lze předpokládat, že varianta omikron bude do zhruba deseti dnů v České republice dominovat.

„Vzhledem k tomu, že omikron je výrazně nakažlivější než varianta delta, a s ohledem na čísla pozitivních vzorků s podezřením na omikron po testech diskriminační PCR, lze očekávat, že varianta omikron se poměrně rychle stane dominantní. Národní referenční laboratoř odhadla, že nad 50 % všech pozitivních případů by se omikron mohl dostat do zhruba deseti dnů až dvou týdnů. Je proto nutné dodržovat všechna aktuálně platná hygienická opatření bránící přenosu infekce a připomínám také důležitost očkování, a to včetně posilující třetí dávky,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.