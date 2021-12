Koronavirus ONLINE: Ostrý nástup omikronu v Česku začátkem ledna a až 7000 lidí v nemocnicích?

Podle počtu nakažených koronavirem za sedm dní zůstává v EU nejhorší situace v Dánsku, kde mají k 1890 případů na 100 000 obyvatel za sedm dní (o týden dříve 1454), druhé je stále Irsko (1768 případů na 100.000 obyvatel za sedm dní, před týdnem 799).

Třetí je Kypr, kde na 100 000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 1464 nakažených (o týden dříve 575 a šesté místo). Česká republika je nyní v rámci unie 11. a má 587 případů za sedm dní na 100 000 obyvatel. Celosvětově stále vykazuje nejvyšší týdenní incidenci Andorra (2005 případů na 100 000 obyvatel). Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.