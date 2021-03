Koronavirus ONLINE: Okresní lockdown bude i o Velikonocích. Za pátek 7654 nových případů

Babiš: Naděje na poslední lockdown

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes hájil ve Sněmovně prodloužení nouzového stavu před poslanci opět s dlouhým projevem. Co v něm také zaznělo?

"Myslím, že všichni chápeme tu situaci. A lidi jsou na to připraveni. A pevně doufám, že se nám to povede a neuděláme stejnou chybu, jako jsme udělali před Vánoci. My všichni samozřejmě chceme, aby se děti co nejdřív vrátily do škol, aby sportovaly."

"Nám všem samozřejmě vadí to omezení pohybu ohledně uzávěry okresů. Ale chápu, že všichni jsou frustrovaní a že to trvá dlouho a psychika nás všech je samozřejmě ohrožena. Ale myslím, že teď je tady skutečně naděje, že to může být poslední lockdown. Ta čísla klesají. Sice klesají pomaleji, než jsme si mysleli."

"Stav v nemocnicích je stále nedobrý. Stav je 7 853 lidí hospitalizovaných a na JIPkách více než 1 700. A samozřejmě i věková struktura je úplně jiná. Včera bylo hospitalizovaných 500 lidí, průměrný věk 65. Tak už to není tak, jako to bylo v minulém roce, že jsou to lidi nad 75. Stav v nemocnicích klesá velice pomalu."

"Takže ty vakcíny, to je vlastně klíč všeho. Děláme pro to maximum. Máme 233 očkovacích míst. Společně s kraji si myslím, že to zvládáme, že se očkuje maximálně možně. "

"My si určitě po Velikonocích na vládě na základě celkové situace, a jsem přesvědčen, že to jde správným směrem, sedneme a oznámíme nějaké termíny návratu do škol a další věci, které by samozřejmě měla vláda potom jednotně odsouhlasit, jednotně zkomunikovat a samozřejmě to nejdůležitější dodržet. Tak proto je to důležité, abychom to tentokrát nezpackali."

