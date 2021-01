Koronavirus ONLINE: Očkování první dávkou v Česku dostane stopku? A britská mutace expanduje

„Dnes jsme o tom diskutovali jako o možnosti, která může být reálná. Zatím ale nebylo nic finalizováno. Bude se zjišťovat jak rychle by to šlo, za jakých podmínek by se to schválilo a kdo by to eventuálně dovezl. Je to zatím velmi otevřená věc,“ vysvětlil Prymula spekulace kolem možného schválení vakcíny Sputnik V v nouzovém režimu pro české občany.

Sputnik V je ruská státní vakcína, jednání o ní by se tedy narozdíl od ostatních očkovacích látek nevedlo se soukromou společností.

„V posledních třech dnech se tady vyskytly dvě tuzemské společnosti, které jsou ochotné dovážet vakcíny jako jsou AstraZeneca nebo Pfizer/BioNTech, mimo ten státní systém. Ale to je také k diskuzi, protože to má svá rizika,“ uvedl Prymula v rozhovoru na ČT24.