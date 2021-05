Koronavirus ONLINE: Očkovaní Češi mohou volně do Maďarska. A 1218 případů za čtvrtek

Češi mohou opět jezdit za nákupy do Saska bez testů, pokud jejich pobyt na území této německé spolkové země nepřekročí 24 hodin. Plně očkovaní proti nemoci covid-19 a také uzdravení v Sasku rovněž nemusí do karantény. ČTK to dnes potvrdilo saské ředitelství spolkové policie. Volnější režim pro malý pohraniční styk a také pro očkované a uzdravené řídí nové celoněmecké vstupní nařízení, které ve čtvrtek vstoupilo v platnost. Sasko ještě svou zemskou vyhlášku neupravilo, podle spolkové policie to ale překážka není.

„Očkovaní po příjezdu nemusí do karantény, tak to platí. A to i v Sasku,“ řekl dnes mluvčí saského ředitelství spolkové policie v Pirně. Rozvolnění se týká i uzdravených, pokud od zjištění nemoci uplynulo nejméně 28 dní a ne více než šest měsíců.