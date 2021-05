Koronavirus ONLINE: Očkování Čechů 45+, Pfizer i pro děti a koncert pro 2500 lidí v Praze

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Epidemie koronaviru v Česku zpomaluje. Za neděli přibylo 381 nových případů. Byl to nejnižší denní přírůstek od konce srpna. Od půlnoci na úterý dostali možnost přihlásit se k očkování i všichni lidé 45+, již příští týden se pak mají otevřít registace pro 40+. V USA schválil úřad FDA vakcínu Pfizer i pro děti ve věku od 12 do 15 let. Skupina Chinaski, houslista Pavel Šporcl a divadelní hosté vystoupí v úterý na pilotním koncertu s názvem Šance pro kulturu na Křižíkově fontáně na Výstavišti v Praze. Za přísně dodržovaných protiepidemických opatření bude až 2500 diváků. A Česká vláda vyhlásila řadu změn od 17. května, otevřou se mj. zahrádky restaurací. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.