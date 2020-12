Koronavirus ONLINE: Oběd rodin Zemana a Babiše 5. pes nenaruší. A další šíření mutace

První vakcíny proti covidu-19 dorazí do Moravskoslezského kraje zřejmě až 31. prosince. Řekl to dnes hejtman Ivo Vondrák (ANO), podle kterého očkovací látka zatím nedorazila do České republiky. Podle mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veroniky Plaché je to dodávka skoro 5000 vakcín společnosti Pfizer, která se opozdila, ale měla by přijít do konce roku. ČTK shání vyjádření ministerstva zdravotnictví.

„Všichni jsme čekali, že dnes dojdou první dávky vakcíny. Situace se ale změnila a vyvíjí se nepříznivě. Firma nedodá požadované vakcíny dnes ani zítra (v úterý),“ prohlásil Vondrák.

„Pro nemocnice bude určeno 4000 vakcín a zbytek pro sociální zařízení,“ řekl hejtman o dodávce.