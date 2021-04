Koronavirus ONLINE: Obchody otevřou, kadeřnictví ale ne? A vyšší ošetřovné bude řešit Senát

U otevírání obchodů a služeb by neměla hrát roli epidemiologická situace v daném kraji. Na rozdíl od školek by vláda měla obchody otevřít v celé zemi na jednou, míní vicepremiér a ministr průmyslu, obchody i dopravy Karel Havlíček (za ANO). Uvedl to pro deník Právo a nahrne to na čtvrtečním jednání vlády.

„Doporučoval bych jít v rámci obchodů a služeb plošně. U škol je to něco jiného. Není možné, aby někdo šel do jiné školy v jiném regionu. Kdybychom ale v jednom regionu pustili obchody, lidé by tam jezdili i z těch ostatních, ještě nepovolených regionů,“ řekl Právu Havlíček.