Koronavirus ONLINE: Obchody otevřou, kadeřnice budou mít dál smůlu? Prymula je proti

Živnostníci vyplnili podle dat ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) 10 484 žádostí o ošetřovné za únor. Jejich příjem skončil v pondělí. Resort tak za říjen až únor eviduje u této podpory 72 223 žádostí, k dnešku jich proplatil 93 procent za zhruba 526,4 milionů korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí MPO Štěpánka Filipová. Osoby samostatně výdělečně činné, které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, by měly mít možnost o příspěvek 400 korun za den žádat i za březen. MPO informace o pokračování programu Ošetřovné pro OSVČ zveřejní na svém webu.