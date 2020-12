Koronavirus ONLINE: Obchody a restaurace už můžou otevřít. V Česku začalo rozvolňování

Česko úderem půlnoci na čtvrtek přešlo do třetího stupně protiepidemického systému PES. To znamená, že život se částečně vrací do zajetých kolejí, za jistých omezení mohou otevřít restaurace, obchody i služby. Obchodníci očekávají dlouhé fronty. Do středečních 18:00 přibylo v Česku 2 404 nových případů nákazy. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.