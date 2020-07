Koronavirus ONLINE: Nové ohnisko v ubytovně. A dovolenkový ráj zavírá bary a restaurace

České dráhy po více než čtyřměsíční přestávce způsobené koronavirovou krizí postupně obnoví provoz nočních vlaků do Polska. Jako první pojede dnes v noci vlak z Prahy přes Bohumín do Krakova. V dalších dnech pak přibude i několik dalších linek do Varšavy. Dnes o tom informovaly České dráhy. Denní spoje obnovily dráhy i konkurenční Leo Express už dříve.